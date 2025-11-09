Autostrade Alto Adriatico, operativa l’uscita obbligatoria automatica a Portogru

Sull’A4 non si formeranno più code quando sarà necessario allestire l’uscita obbligatoria dall’autostrada. Ieri sera, in appena 20 minuti, è stata predisposta l’uscita per i lavori tra Portogruaro e Cessalto senza creare incolonnamenti. E questa mattina, nello stesso tempo, l’autostrada è stata riaperta al traffico.

A rendere possibile le operazioni, che hanno richiesto un terzo del tempo necessario con le modalità consuete, è l’uscita obbligatoria automatica a Portogruaro, brevettata dalla direzione Operations di Autostrade Alto Adriatico, tenuta a battesimo proprio ieri sera. Si tratta di 21 cartelli segnaletici che, illuminati con un comando a distanza sul cellulare di un operatore, indirizzano il traffico verso l’uscita, grazie anche all’ausilio di una safety car della polizia stradale.

Questo sistema, unico in Italia potrà essere adottato anche per future attività legate al cantiere della terza corsia tra San Donà e Portogruaro o per problematiche causate da incidenti.