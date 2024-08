Autostrade Alto Adriatico, record di transiti: 200mila

E’ stato toccato il 26 luglio il record assoluto di transiti sulla rete di Autostrade Alto Adriatico: sono stati 200.079. Curioso che non sia accaduto il sabato o la domenica, ma di venerdì. Un dato che conferma una tendenza che si sta consolidando negli ultimi anni, ovvero quella di evitare gli spostamenti nel week end e di prediligere altri giorni della settimana, per evitare traffico e code, soprattutto ai caselli. Il dato sui transiti del 26 luglio è ancora provvisorio, ma considerando le serie storiche si tratta di numeri mai registrati prima in una sola giornata nelle tratte gestite dalla concessionaria di A4, A23, A34, A28 e A57. Venendo alle ultime giornate, ieri si è avuto traffico particolarmente intenso sulla A4 in direzione Trieste, raggiungendo i 3 chilometri di coda in uscita al Lisert e sulla A57. Stesso copione è previsto per oggi. Domani sarà, invece, la seconda giornata da bollino nero di questa estate, caratterizzata quindi da traffico critico sulla A4 in direzione Trieste con possibili code al Lisert fino al tardo pomeriggio e traffico intenso in direzione opposta per tutta la giornata e, alla mattina, sulla Tangenziale di Mestre (direzione Trieste). Quasi 190 mila i transiti previsti sull’intera rete, con punte di 24 mila in uscita al Lisert, 17 mila a Latisana, 15 mila a Villesse. Domenica, invece, traffico da bollino rosso sulla A4 in direzione Trieste, anche per effetto dei primi rientri dei turisti. In questo caso la previsione è di circa 160 mila transiti. Il divieto dei mezzi pesanti scatta dalle 16 alle 22 venerdì 2 agosto, dalle 08 alle 22 di sabato 3; e dalle 07 alle 22 di domenica 4. GUARDA IL VIDEO