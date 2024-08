Autostrade Alto Adriatico, traffico da bollino nero confermato

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Seppur la tendenza sia quella di spostarsi anche durante gli altri giorni della settimana, molti – in particolare stranieri – hanno programmato come giornata di partenza il sabato. Con la particolarità che – rispetto al 2023 – gli arrivi al Lisert si sono avuti non nella prima mattinata, ma verso ora di pranzo con code che hanno raggiunto la punta massima di 4 chilometri a partire dalle ore 13,00. Lisert che fa segnare finora un -2% di transiti in uscita.

Circa 3000 i transiti raggiunti tra San Giorgio di Nogaro e il Nodo di Palmanova dove si sono verificati rallentamenti per effetto dei mezzi diretti non solo verso il Lisert, ma anche verso la montagna o di rientro dal mare. Domani (domenica 4 agosto) sarà una giornata contrassegnata da bollino rosso sull’autostrada A4 in direzione Trieste. In questo caso la previsione è di circa 160 mila transiti. Il divieto dei mezzi pesanti scatterà dalle 07,00 alle 22,00.