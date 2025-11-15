Autostrade Alto Adriatico verso il record di 54 milioni di transiti nel 2025

GUARDA IL SEVIZIO VIDEO. Autostrade Alto Adriatico si avvia a superare per la prima volta i 54 milioni di transiti annui, segnando un nuovo record. Il traguardo è doppio visto che il traffico autostradale ha registrato un tasso di incidentalità inferiore alla media nazionale. Da inizio anno gli incidenti totali sono scesi da 461 a 396, con i mortali calati da 9 a 5. I dati del 2025 confermano la centralità del corridoio viario Est-Ovest, che si afferma come asse privilegiato per il trasporto merci e per i flussi turistici. Secondo il presidente Marco Monaco “La rete è ormai il baricentro dello sviluppo produttivo e turistico del Nordest”, risultato, questo, raggiunto grazie alla costruzione della Terza corsia e agli investimenti compiuti per la modernizzazione dell’infrastruttura.

Dal 2002 i passaggi annui sono cresciuti di quasi 20 milioni, mentre i chilometri percorsi dal 1995 sono aumentati di oltre un miliardo. Tra gennaio e ottobre il traffico è salito del 4%, con un +5% per i veicoli leggeri. Sul tratto Portogruaro–San Donà, in attesa della terza corsia, l’incremento è tra il 2 e il 3%.

Sul fronte sicurezza, gli incidenti con feriti si sono ridotti di due terzi in vent’anni. Nel tratto Portogruaro–San Donà la media è ora leggermente migliore di quella nazionale. Da inizio anno gli incidenti totali sono scesi da 461 a 396, con i mortali calati da 9 a 5.