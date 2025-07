Autostrade, porta reversibile a Redipuglia per snellire il traffico del weekend

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Altro weekend di inteso traffico sulle autostrade della regione ma per il fine settimana c’è una delle novità da Autostrade Alto Adriatico: si tratta una porta in più (“reversibile”, ovvero funzionante sia in entrata sia in uscita in caso di necessità) al casello di Redipuglia. Ciò consentirà da un lato di “scaricare” il traffico diretto verso il Lisert in caso di code – come già peraltro succede per Villesse (A34) – dall’altro sarà al servizio anche degli utenti – in aumento – di Trieste Airport. L’intervento, annunciato da Autostrade Alto Adriatico prima dell’estate, e che entrerà a pieno regime proprio in questo weekend, prima quindi del grande esodo, fa parte di una più ampia progettualità che porterà nei prossimi mesi all’allargamento definitivo del casello di Redipuglia a sette piste.

Anche il sabato precedente ha fatto segnare un + 1,80% di flussi rispetto al sabato omologo di un anno fa. Proprio basandosi su questo dato, e tenendo conto dei dati storici registrati negli scorsi weekend a partire dal 28 giugno, i tecnici della Concessionaria sono in grado di stimare transiti fino a 190 mila unità nella sola giornata di sabato 19. Tradotto, code e rallentamenti da “bollino rosso” potrebbero verificarsi sulla A57 Tangenziale di Mestre (in direzione Trieste) al mattino e in A4 in direzione Trieste al mattino e al pomeriggio, in particolare sul tratto San Donà di Piave – Portogruaro, in prossimità degli svincoli in direzione mare e all’uscita della barriera di Trieste Lisert.

Per domenica 20 – quando si prevede un flusso di circa 170 mila veicoli – è atteso traffico sostenuto (bollino giallo) in A4 sempre in direzione Trieste al mattino e al pomeriggio, e, solo alla mattina, in direzione Venezia. Saranno circa 300 tra sabato e domenica le forze in campo con l’ausilio di personale ai caselli per smistare code e rallentamenti