Autostrade sicure, la polizia stradale ha arrestato 5 persone in un mese

Cinque arresti, uno dei quali per il trasporto di 70 chili di hashish nascosti nell’automobile. E’ il bilancio dell’operazione Autostrade sicure condotta dalla polizia stradale di Palmanova e Amaro in Friuli-Venezia Giulia tra ottobre e novembre.

Il risultato più clamoroso è l’arresto di un 70enne italiano, fermato il 4 ottobre nell’area di servizio di Gonars sud lungo l’A4. A bordo della sua vettura, infatti, c’erano 66 panetti di hashish ripartiti in tre borsoni. Risale al 28 ottobre poi l’arresto di un cittadino slovacco di 47 anni trovato a Trasaghis, lungo l’A23, che viaggiava assieme a un minorenne cittadino britannico. Gli agenti hanno trovato nell’auto con targa inglese un sacchetto con 61 monili d’oro di probabile provenienza illecita. Visto il pericolo di fuga, l’uomo è stato condotto in carcere a Udine con l’accusa di ricettazione. Il minore è stato invece affidato a una struttura di accoglienza.

Simile l’episodio accaduto il giorno successivo, quando la polizia ha trovato a bordo di una vettura, con targa del Regno unito controllata nell’aresa di servizio di Gonars sud, un borsello nero contenente monili e monete d’oro del valore di 55mila euro e 15mila euro in contanti. Il conducente del mezzo, un cittadino ceco di 55 anni, non ha saputo spiegare la provenienza dei beni ed è stato sottoposto a fermo per ricettazione e portato nel carcere udinese.

Nel mese di novembre, infine, sono stati arrestati un 38enne di origine serba senza permesso di soggiorno, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità austriache per furti in abitazione, e un 21enne rumeno, che doveva scontare una pena di 4 mesi e 18 giorni per furto aggravato commesso in Italia quando era minorenne. I due sono stati individuati rispettivamente a Latisana e ad Amaro. GUARDA IL VIDEO