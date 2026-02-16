Autotrasporto, in 10 anni scomparse 450 aziende

Negli ultimi 10 anni, in Friuli Venezia Giulia sono scomparse 450 ditte che si occupavano di autotrasporto. E in futuro la situazione non è destinata a migliorare a causa dell’aumento dei costi fissi. A inizio anno, infatti, i pedaggi autostradali sono saliti dell1,5% e il prezzo del gasolio è cresciuto del 3,5%. Sono i dati resi noti dall’Ufficio studi della Cgia di Mestre, coordinato da Paolo Zabeo.

Una situazione particolarmente difficile per le piccole imprese, che si troveranno a spendere circa 2mila euro in più di carburante per muovere un singolo mezzo pesante. L’allarme cresce se si considerano le criticità strutturali del comparto, a partire dal ritardo nei pagamenti. Due fattori che stanno mettendo seriamente a rischio la tenuta finanziaria di molte imprese del settore.

La chiusura delle aziende nell’ultimo decennio ha riguardato soprattutto Gorizia, dove è scomparso il 35% delle ditte, e Trieste (-33%). A Udine e Pordenone la flessione è stata di poco inferiore al 30%.