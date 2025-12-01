  • Aiello del Friuli
lunedì 1 Dicembre 2025
Cronaca
In caso di multa da un apparato non registrato si aprono le porte del ricorso

Autovelox: in regione sono 93 quelli legali che possono essere attivati

Resta il nodo dell'omologazione e delle sentenze della Cassazione
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Da oggi tutti gli autovelox legali si possono trovare sul sito del ministero delle Infrastrutture e trasporti. In Friuli Venezia Giulia i comuni hanno indicato 93 dispositivi di rilevamento della velocità concentrati soprattutto nella provincia di Udine che vanta 47 dispositivi, segue Pordenone con 31, Trieste con 9 e Gorizia con 6. Per chi ha il piede pesante attenzione in particolare sulla A23, sulla regionale di Madrisio e sulla Pian di Pan e Sequals.

Il censimento era stato voluto dal ministro Matteo Salvini, il quale aveva richiesto agli enti che gestiscono gli autovelox, quindi comuni e forze dell’ordine, di comunicare entro venerdì scorso la presenza degli apparati indicando: marca, modello, versione, matricola, posizionamento e direzione di marcia. L’elenco chiaramente potrà essere arricchito da ulteriori dispositivi ed è consultabile sul sito velox.mit.gov.it.

Per gli automobilisti che dovessero ricevere una multa, dal 30 novembre in poi, da un apparecchio non registrato dunque potrebbero aprirsi le porte di un ricorso. Esiste poi il nodo della omologazione e la discrepanza tra le sentenza della Corte di Cassazione e le indicazioni del ministero ma questa è un’altra partita.

