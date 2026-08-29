Avaria al motore, imbarcazione affonda in mare

Un’imbarcazione di 14 metri è affondata questa mattina nel Golfo di Trieste, sul lato esterno della diga foranea, a causa di un’avaria al motore. Tutte le dieci persone a bordo, di nazionalità austriaca, sono state tratte in salvo.

La barca, denominata Diwa II e immatricolata a Capodistria, aveva lanciato una richiesta di soccorso dopo aver iniziato a imbarcare acqua. Sul posto sono intervenuti una motovedetta e un gommone della Guardia Costiera, insieme alle unità dei Vigili del fuoco.

I dieci occupanti sono stati trasferiti sui mezzi di soccorso e accompagnati in banchina, dove ad attenderli c’erano ambulanze e personale sanitario. Tutti risultano in buone condizioni di salute. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione le cause dell’affondamento.