Avasinis, memoria e ricordi del post-terremoto

Sabato 25 aprile 2026 alle ore 17.00, al bar “Al Vecjo Fôr” di Avasinis di Trasaghis, l’Associazione “Matteo Chef Giramondo APS” propone l’incontro “Gente di noi – 1976: un prima e un dopo”.

L’evento sarà dedicato alla proiezione e al commento di video in Super8 che raccontano la vita del paese dagli anni ’50 agli anni ’90, con uno sguardo particolare alla cesura rappresentata dal terremoto del 1976 e alla successiva ricostruzione.

A intervenire saranno Paola Treppo, Enos Costantini e Aldo Di Bernardo, che offriranno tre prospettive diverse: quella di una bambina dell’epoca, quella di un venzonese impegnato nella fabbriceria del Duomo e quella di un appassionato di storia locale. Un confronto che riaprirà idealmente il “baule dei ricordi”, tra aneddoti e testimonianze della vita di paese.

A seguire è previsto un momento conviviale offerto dall’associazione, nata in memoria dello chef Matteo Rodaro, scomparso nel 2013. L’iniziativa si terrà proprio nel bar di Avasinis, luogo legato alla sua famiglia e simbolo di convivialità e comunità.