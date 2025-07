Aveva cani, pecore e capre in pessime condizioni, condannato

Numerosi animali, tra cani, capre e pecore, sono stati affidati all’Oipa (Organizzazione internazionale protezione animali) dopo la condanna dell’uomo che li deteneva a una pena di 7mila euro per maltrattamento e detenzione incompatibile di animali.

L’uomo – rende noto la stessa associazione – era stato individuato e denunciato dalle guardie zoofile dell’Oipa di Trieste. Una vicenda iniziata nel 2023, quando da alcune segnalazioni era emerso che all’interno di una tenuta abusiva erano presenti 15 cani, tra i quali una mamma con cinque cuccioli in gravi condizioni di salute.

Insieme ai cani, tutti sequestrati, c’erano anche altri animali, come capre e pecore ((in tutto 83), tutti detenuti in condizioni aberranti – riferisce l’Oipa – tra mancanza di cibo e acqua, e ferite”. Sei cani erano stati trasferiti in un ambulatorio veterinario, ma nonostante le cure intensive e un intervento d’urgenza, la mamma era morta in pochi giorni.

Il processo nei confronti dell’uomo, davanti al Tribunale di Trieste, si è concluso con la confisca e l’affidamento degli animali.