Avevano appena svaligiato un’abitazione a Cordenons: arrestati tre cileni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Hanno svaligiato una casa a Cordenons, ma non sapevano che gli agenti della Questura di Udine li stavano tenendo d’occhio. Poche ore dopo sono stati fermati con l’accusa di furto in abitazione pluriaggravato e ricettazione. A finire in manette sono stati tre cittadini cileni di 58, 28 e 26 anni, tutti domiciliati in Lombardia e già colpiti da decreto di espulsione.

Il terzetto era arrivato in Friuli martedì a bordo di un’automobile presa a noleggio e avevano trovato alloggio in un bed and breakfast di Beivars. I loro nomi, trasmessi in Questura dal gestore della struttura ricettiva, erano finiti sotto la lente della polizia per i precedenti per reati contro il patrimonio. Così, una pattuglia li ha tenuti d’occhio fino a quando, all’alba di giovedì, i tre sono partiti alla volta di Cordenons. Attorno alle 12, dopo aver disdetto telefonicamente la prenotazione per i giorni successivi, sono tornati a Beivars e, raccolte le proprie cose, hanno imboccato l’autostrada A4. I poliziotti, intanto, hanno chiesto ai carabinieri se poco prima fosse stato denunciato un furto in abitazione. Ricevuta una risposta positiva, hanno fermato i tre alla stazione di servizio di Fratta Nord, in direzione di Venezia.

La polizia ha perquisito l’auto. Il bottino è stato trovato in un’intercapedine nel tettuccio dell’auto e addosso ai tre uomini: oro, argento, orologi e denaro, in parte rubati a Cordenons, in parte proveniente da precedenti furti. In alcune borse, inoltre, c’erano arnesi da scasso e strumenti per la stima dei metalli preziosi.

Stamattina il gup di Udine Mariarosa Persico ha convalidato il fermo e disposto per i tre la misura cautelare in carcere.