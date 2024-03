Aviano, la Base Nato non incrementa le misure di sicurezza nonostante le minacce di Putin

Cresce l’attenzione attorno alla Base Nato di Aviano, anche se al momento nel sito militare non è stato innalzato il livello delle misure di sicurezza. Ieri il presidente russo Vladimir Putin ha minacciato di colpire gli F-16 usati contro il suo Paese ovunque si trovino. E proprio nella base della Pedemontana del Friuli occidentale sono di stanza due gruppi statunitensi dotati di cacciabombardieri di questo tipo.

Per ora i militari non hanno deciso contromisure diverse da quelle consuete, ma è aumentato il controllo delle forze dell’ordine sui siti sensibili nel Pordenonese, Base Nato in primis, dopo la riunione tecnica di coordinamento tra Prefetto e forze di polizia dei giorni scorsi. “Aderendo alle indicazioni ministeriali per l’innalzamento dei profili di rischio – dicono in Prefettura -, anche in vista delle festività pasquali, sono stati ulteriormente intensificati i controlli sui siti sensibili. Il monitoraggio su Aviano era già stato incrementato all’inizio del conflitto”.

Se le parole di Putin hanno fatto salire l'attenzione, il presidente Fedriga ieri ha buttato acqua sul fuoco e invitato alla calma.