Aviere scomparso: ritrovato vivo anche il suo cane

E’ stato ritrovato questa mattina ad Andreis, dopo quattro giorni di ricerche, il sergente maggiore americano Joseph Miele, 32 anni, dipendente della Base di Aviano, disperso da martedì. L’uomo si era allontanato da casa con il suo cane domenica 21 luglio per fare una passeggiata nel bosco. Il 23 luglio, dopo che non si era presentato al lavoro e risultava irreperibile, i vertici della Base Usaf di Aviano hanno denunciato la sua scomparsa ai carabinieri.

Il militare è disidratato ma sta bene. A rintracciarlo è stato uno dei suoi fratelli, giunto ieri dagli USA. Il congiunto, alle prime luci di questa mattina, si è avviato sui luoghi interessati dalle ricerche in totale autonomia: dopo poche ore, ha trovato Joseph nell’area in cui si era concentrata l’attenzione dei volontari mentre stavano proseguendo le ricerche con il supporto dell’elicottero dei vigili del fuoco. Il sergente è quindi stato portato al campo base per essere visitato prima di essere trasferito all’ospedale per ulteriori accertamenti. Nel pomeriggio, è stato ritrovato e recuperato con l’elicottero del Reparto Volo dei vigili del fuoco anche il suo cane che era in fondo ad un canalone nella zona montuosa a nord est di Andreis. L’animale è stato visitato da un veterinario al campo base. GUARDA IL VIDEO