Raro avvistamento a Cornino: fotografato un giovane capovaccaio

Un rarissimo avvistamento è avvenuto nei giorni scorsi nella Riserva naturale del lago di Cornino, dove tra i grifoni presenti è stato recentemente notato un capovaccaio, ovvero il più piccolo avvoltoio presente in Europa, da anni – purtroppo – a rischio estinzione. Attraverso gli anelli, gli esperti della Coop Pavees sono riusciti ad appurare che si tratta di un esemplare proveniente dalla Spagna. «L’avvistamento – ha commentato Luca Sicuro, presidente della cooperativa che ha in gestione il sito di Forgaria nel Friuli – conferma l’importanza della Riserva, situata in un punto di riferimento per gli spostamenti dei rapaci».

In Europa si contano meno di 3mila coppie di capovaccaio, la metà delle quali stanzia nella Penisola Iberica. In Italia, invece, sono presenti solo una decina di coppie di questa specie, concentrate per lo più in Sicilia.