Gli avvocati del detenuto morto a Trieste: vogliamo chiarezza

Capire se è stata una overdose e da che tipo di sostanza. Sarà l'autopsia a fare luce sul decesso di un detenuto nel carcere del Coroneo venerdì pomeriggio, la sera prima c'era stata la rivolta di un centinaio di detenuti che avevano anche saccheggiato l'infermeria dov'erano tenuti farmaci ma anche il metadone. A chiedere chiarezza sono in particolare gli avvocati Alice e Paolo Bevilacqua che si occupavano della tutele legale di Zdenko Ferjancic l'uomo deceduto venerdì «stiamo raccogliendo elementi da fornire al pubblico ministero» hanno spiegato. Per Ferjancic, implicato in reati legati alla droga e in attesa dell'appello, i legali avevano chiesto la detenzione ai domiciliari ma, specifica Bevilacqua «in quanto cittadino sloveno, con residenza slovena, egli non ha potuto accedere alla custodia domestica nel suo domicilio in Slovenia, poiché il sistema normativo e giudiziario, nonostante stessimo parlando di Unione Europea, in situazione confinaria vicina, non lo prevedeva». La procura ha aperto comunque un fascicolo per fare chiarezza su quanto avvenuto nella casa circondariale Ernesto Mari di Trieste e se ci sono ipotesi di reato perseguibili.