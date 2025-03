Avvocati sotto esame, ma per restare in salute

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il Tribunale di Udine è tornato per un giorno alla sua antica funzione di ospedale. Oggi le aule del palazzo di giustizia hanno ospitato “Mens sana in corpore sana”, l’iniziativa del Policlinico Gemelli di Roma e della Cassa forense per la prevenzione del rischio cardiovascolare.

Trecento gli avvocati da tutto il Friuli Venezia Giulia che si sono sottoposti a uno screening preventivo, attraverso la valutazione dei sette fattori di rischio cardiovascolare principale: pressione arteriosa, glicemia, colesterolo, indice di massa corporea, attività fisica, dieta, fumo di sigaretta.

Udine è una delle tappe che vedono coinvolti i Tribunali di tutta Italia ed è stata punto di riferimento per tutto il Distretto della Corte d’Appello di Trieste.