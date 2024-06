Avvocato famiglia Molnar ufficializza il ritrovamento del corpo di Cristian

“Prendiamo atto della triste notizia del ritrovamento, dopo tanti giorni, del corpo del povero Cristian. Questo è il momento del dolore“. Lo ha reso noto l’avvocato Gaetano Laghi, legale della famiglia Molnar, ufficializzando l’identità del corpo rinvenuto oggi nel Natisone. “La famiglia finalmente potrà avere un corpo su cui piangere e, chiusa nel proprio dolore, non intende fare nessuna dichiarazione – ha aggiunto -, nessun commento, se non ringraziare le autorità italiane che, in questi giorni, in maniera indefessa, non hanno mai smesso di cercare Cristian e che, dopo tante fatiche, sono riusciti in questa difficilissima impresa”.

Anche Radu, che dal 31 maggio seguiva le ricerche da Premariacco, ha riconosciuto questo pomeriggio il corpo ritrovato nel fiume Natisone come quello del fratello, Cristian Molnar. Lo si apprende da fonti investigative. Petru, poco tempo dopo la tragedia dei tre ragazzi, si era trasferito lungo il Natisone per osservare da vicino l’andamento delle ricerche e insistendo sempre perché non venissero sospese. Nei giorni scorsi ha anche lanciato più di un appello in questo senso. Le ricerche sono andate avanti senza mai interrompersi, sono cambiate soltanto le modalità e ridotto il numero dei soccorritori che vi partecipavano, così come dei mezzi.