mercoledì 27 Agosto 2025
Cronaca

Aziende visitate dai ladri, furti da 100mila euro

Nella zona industriale di Pavia di Udine
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

Due aziende, nella zona industriale San Marco di Pavia di Udine, sono state visitate dai ladri. Il furto più consistente è stato messo a segno alla Genaralutensili dove, tra materiale in acciaio e frese di varie misure, il danno si aggira sugli 80mila euro.

Presa di mira anche la Universal azienda meccanica. Qui i malviventi, dopo aver rubato un furgone Mercedes, poi ritrovato nella campagna limitrofa, hanno asportato attrezzature e utensili per un valore di 17mila euro. Indagini dei carabinieri.

