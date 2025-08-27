Aziende visitate dai ladri, furti da 100mila euro

Due aziende, nella zona industriale San Marco di Pavia di Udine, sono state visitate dai ladri. Il furto più consistente è stato messo a segno alla Genaralutensili dove, tra materiale in acciaio e frese di varie misure, il danno si aggira sugli 80mila euro.

Presa di mira anche la Universal azienda meccanica. Qui i malviventi, dopo aver rubato un furgone Mercedes, poi ritrovato nella campagna limitrofa, hanno asportato attrezzature e utensili per un valore di 17mila euro. Indagini dei carabinieri.