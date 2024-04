Azionano il freno di emergenza nel vagone, poi picchiano passeggeri e capotreno

Hanno aggredito alcuni passeggeri di un treno causando ferite guaribili in 30 giorni a un uomo e in 5 giorni alla moglie di questi, e anche la Capotreno, schiaffeggiandola e spintonandola; in un’altra occasione invece, hanno rubato utensili da una abitazione. Per questa ragione un uomo, di 37 anni, e la sua fidanzata, di 27, conviventi a Porcia, sono stati arrestati dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Sacile che hanno eseguito due misure cautelari in carcere emesse dal GIP del Tribunale di Pordenone, Rodolfo Piccin, su richiesta del pm Faion.

L’uomo è stato chiuso nel carcere di Pordenone, la donna in quello di Trieste.

Nella tarda serata del 5 marzo, la Capotreno del convoglio Venezia – Udine, aveva segnalato al 112 la presenza a bordo di due passeggeri violenti. La Capotreno era intervenuta su segnalazione di un passeggero che aveva notato una ragazza aprire una delle porte esterne del convoglio azionando il freno di emergenza, nonostante il mezzo fosse ancora in movimento. Questa si era scagliata contro la Capotreno spintonandola e schiaffeggiandola e poi contro il passeggero con pugni e calci e infine contro la moglie di questi, seduta vicino a lui. Gli aggressori inoltre provavano ad impossessarsi delle loro borse, senza però riuscirci. L’intervento di altri passeggeri avevano interrotto l’aggressione. I Carabinieri erano intervenuti alla Stazione di Sacile identificando i due, che avevano già numerosi precedenti di polizia e penali in materia di sostanza stupefacenti. I due passeggeri avevano riportato fratture e contusioni e avevano sporto querela, così come la capotreno. La coppia era dunque stata denunciata per i reati di violenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio, lesioni personali e tentata rapina. Il 7 marzo, due giorni dopo, di notte i Carabinieri avevano rintracciato la coppia che si era nascosta dopo aver rubato vari utensili in un’abitazione di via Vallenoncello a Pordenone. L’uomo inoltre era nel Comune di Pordenone in violazione del foglio di via per un anno emesso dal Questore di Pordenone e notificatogli nel luglio 2023. I due erano stati denunciati per furto in abitazione, ricettazione e violazione per il foglio di via.