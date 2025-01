Azzano X, il Tar annulla le nuove piante organiche delle farmacie

La farmacia comunale di Azzano X non potrà trasferirsi nell’ex supermercato Coop in via Verdi. Lo ha stabilito il Tar del Friuli Venezia Giulia, che ha annullato la delibera con cui l’anno scorso la giunta comunale ha ridefinito la pianta organica delle farmacie. A fare ricorso contro la decisione del Comune era stata la farmacia Innocente. Il giudice amministrativo le ha dato ragione.

Per il Tar, infatti, solo apparentemente lo scopo della ridefinizione era di un’equa distribuzione sul territorio del servizio farmaceutico. In realtà l’amministrazione, si legge nella sentenza, ha voluto soddisfare la pretesa della farmacia comunale di poter collocare la propria sede nell’area di competenza della farmacia Innocente, presumibilmente in via Verdi. il Tar ha rilevato che nel tempo non ci sono stati mutamenti demografici o urbanistici tali da rendere necessaria la modifica e che non erano emerse criticità o inefficienze nel servizio. Inoltre, la nuova perimetrazione avrebbe spacchettato l’area della farmacia Innocente, favorendo quella comunale. Infine, per il giudice nell’istruttoria non sono state dimostrate né l’effettiva inadeguatezza dell’attuale sede della farmacia comunale, né l’impossibilità a trovare un’alternativa nella propria area di competenza.

Il Comune è stato condannato a pagare alla farmacia Innocente le spese di lite, liquidate in 3mila euro.