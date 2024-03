Azzerare le morti sul lavoro, la Uil chiede formazione, patenti e meno precarietà

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Zero morti sul lavoro. Questo l’obiettivo della Uil che dopo le mille bare esposte a Roma, a rappresentare le morti bianche che ogni anno avvengono in Italia, prosegue la campagna di sensibilizzazione che oggi ha fatto tappa in regione alla presenza della segretaria nazionale Uil Ivana Veronese e dell’assessore regionale al lavoro Alessia Rosolen.

Matteo Zorn, segretario regionale, ha auspicato un cambio di concezione sulla sicurezza «non deve essere visto dalle imprese come un qualcosa di burocratico, per questo serve una battaglia culturale». Massimo Minen, responsabile della sicurezza della Uil, ha sottolineato la mancanza di controlli in particolare nel campo dell’edilizia. L’assessore Rosolen ha invece evidenziato come la formazione sia l’arma più potente per garantire legalità e sicurezza sul lavoro ricordando poi la carta di Lorenzo nata dalla tragedia di Parelli, morto durante l’alternanza scuola lavoro.