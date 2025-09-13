Baby gang e microcriminalità in provincia di Udine: 2 persone arrestate, 19 denunciate

Due arresti, 19 denunce e centinaia di persone e veicoli controllati. Sono i risultati dell’operazione di polizia giudiziaria condotta dalla Polizia di Stato anche nella provincia di Udine, che rientra in un’ampia attività coordinata dal Servizio Centrale Operativo su tutto il territorio nazionale.

Nello specifico, in Friuli sono state arrestate due persone: una in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare per rapina, l’altra in flagranza di reato per detenzione illecita di stupefacenti. Inoltre, 19 persone sono state denunciate a piede libero, tra cui 3 minorenni. L’attività di controllo ha coinvolto 2.449 persone, 986 autovetture e 11 esercizi commerciali, a dimostrazione di un impegno capillare sul territorio.

L’operazione a livello nazionale, che ha impiegato le Squadre Mobili, si è concentrata su giovani coinvolti in reati contro la persona e il patrimonio, traffico di droga e detenzione di armi. A livello nazionale l’operazione ha portato all’arresto di 283 maggiorenni e 22 minorenni, oltre alla denuncia di 1.110 maggiorenni e 180 minorenni. Tra i reperti sequestrati spiccano ingenti quantitativi di droga (19 kg di cocaina, 79 kg di cannabinoidi), 36 pistole, 2 fucili e numerosi coltelli e oggetti atti a offendere.