Baby Gang a Udine: rapinato studente nel Centro Studi

Nuovo episodio di violenza a Udine riconducibile a una baby gang. Nel primo pomeriggio di ieri, poco dopo il termine delle lezioni, uno studente vicino alla maggiore età è stato rapinato in Centro studi. Il ragazzo si trovava in viale Leonardo da Vinci, vicino allo Zanon, quando è stato accerchiato da un gruppo di giovani, verosimilmente stranieri.

Gli aggressori lo hanno spintonato e percosso per poi derubarlo di 150 euro. La vittima non è ricorsa alle cure mediche. Sul caso indagano i carabinieri. Due episodi simile erano accaduti la sera di due settimane fa in Galleria Bardelli e al Terminal studenti, sempre in centro studi. In centro città un gruppo di giovani stranieri aveva circondato sette ragazzi di 16 anni in attesa di entrare in un ristorante e li aveva derubati dei soldi e di un paio di cuffiette wireless. Poco dopo, tre giovani stranieri avevano preso un giaccone da mille euro a un minore fuori dal centro commerciale di piazzale Rita Levi Montalcini. Uno dei tre, però, era stato fermato da un carabiniere fuori servizio e la refurtiva restituita al legittimo proprietario.