Badante trovata senza vita a Udine: indagini in corso

Una badante di 52 anni, originaria della Romania, è stata trovata priva di vita in un'abitazione di viale Leonardo da Vinci, a Udine. La donna ha perso la vita mentre era al lavoro per assistere un'anziana udinese non autosufficiente.

A scoprire il corpo della 52enne è stata una collega, anch’essa romena, arrivata per darle il cambio nel turno di assistenza. L’assistente ha trovato la 52enne riversa sul pavimento del bagno e ha subito chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale sanitario e il magistrato di turno. Nell’appartamento erano presenti tracce di sangue in più stanze, e sono stati avviati i rilievi per chiarire quanto accaduto. Secondo le prime informazioni, la morte potrebbe essere dovuta a cause naturali, ma saranno gli accertamenti medico-legali a confermare l’ipotesi. La salma è stata trasferita per le analisi, mentre i militari proseguono gli approfondimenti di rito.