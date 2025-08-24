Bagno di folla a Lignano per dare il benvenuto alla nuova APU Udine

Dal sold out di abbonamenti registrato già il 31 luglio, al bagno di folla che ha gremito nel pomeriggio di ieri il Frecce Tricolori Beach Bar di Lignano Sabbiadoro, in occasione del primo elettrizzante contatto tra la nuova APU Udine e i suoi tifosi.

I cestisti, approdati sulla riviera al culmine della settimana di allenamenti che ha inaugurato la stagione 2025/2026, hanno potuto tastare l’ardente passione che pervade l’ambiente bianconero, esaltato dalla vittoria dello scorso campionato e in trepidante attesa di poter riviere la Serie A1 a distanza di 16 anni dall’ultimo precedente.

La presentazione del rinnovato roster ha costituito il primo contatto con i nuovi acquisti; dal talento varesino Calzavara, agli americani Spencer, Dawkins e Brewton, in attesa di Bendzius e Mekowulu. A governare però le classifica di selfie e autografi sono stati i beniamini già noti: Hickey, Da Ros, Ikangi e capitan Alibegovic, quest’ultimo pronto a tornare far vibrare retina e sedute del PalaCarnera.