Bagno Italia a Lignano, il Tar respinge la sospensiva

Il Tar del Friuli Venezia Giulia ha respinto con un'ordinanza la richiesta di sospensiva, avanzata da Gestione Spiaggia Italia snc, dell'affidamento della concessione di Bagno Italia a Lignano Sabbiadoro a Pregi srl.

Dopo l’aggiudicazione dello stabilimento alla Pregi da parte del Comune, il vecchio concessionario ha fatto ricorso, chiedendo l’annullamento dell’atto previa sospensione dell’efficacia dell’aggiudicazione. In particolare, la Gestione Spiaggia Italia ne lamenta l’illegittimità, vista la non esclusione della Pregi dalla gara.

Il Tar ha rigettato l’istanza cautelare, visto che l’interesse della ricorrente è di natura economica e che può essere ristorato in qualsiasi momento. L’udienza di merito è stata fissata per il 5 novembre.

Soddisfatti gli avvocati della Pregi, Andrea Cernich e Giovanni Stellato. “Tale pronuncia, pur nei limiti della valutazione interinale – hanno commentato -, offre un primo e significativo riscontro alla correttezza dell’operato dell’Amministrazione comunale e alla linearità dell’iter procedimentale, oltra a tutelare l’interesse pubblico alla tempestiva e regolare gestione dell’Ufficio Spiaggia in vista dell’imminente avvio della stagione estiva”.