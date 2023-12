Bagno propiziatorio di fine anno a Grado e Lignano 

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Cinquanta temerari a Grado e una trentina a Lignano Sabbiadoro hanno salutato il 2024 con un ultimo bagno dell’anno. Il rito propiziatorio di San Silvestro si è tenuto in contemporanea a mezzogiorno in entrambe le località balneari, unite da tre anni in una sorta di gemellaggio a distanza anche con gli amici marchigiani del Conero (Portonovo).

Per Grado si tratta di un appuntamento oramai tradizionale, che dal 2014 richiama molti curiosi sulla diga. Al bagno rigenerante e goliardico, quest’anno hanno partecipato austriaci, veneti e – tra gli altri – anche il consigliere comunale di Udine Andrea Cunta. Quattro i tuffi consecutivi svolti in mare, in un’acqua che segnava appena 12 gradi centigradi.

All’addio gradese in grande stile, anche se a distanza, si sono uniti da tre anni anche gli atleti di Xtrim Sport e di Triathlon Lignano che, oltre a tuffarsi nelle gelide acque del mare d’inverno, hanno approfittato dell’occasione per sfidarsi in una piccola gara di nuoto di 15 minuti. Tra loro erano presenti sportivi e persone comuni, come la giovane Melissa di 12 anni. Immancabili – a bagno terminato – i brindisi, gli abbracci e gli auguri finali.