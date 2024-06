Bambina cade in bici lungo la ciclovia Alpe Adria, grave

Una bambina di 9 anni è rimasta gravemente ferita nel primo pomeriggio mentre percorreva la ciclovia Alpe Adria. Per cause al vaglio dei carabinieri, all’altezza del comune di Pontebba (Udine) la piccola ha perso il controllo della bici cadendo rovinosamente a terra. La bambina è stata soccorsa dall’equipe sanitaria dell’elisoccorso regionale, inviato dalla Sores Fvg assieme a un’ambulanza, e trasferita in volo all’ospedale a Udine: non è in pericolo di vita. Lungo la stessa ciclovia, sempre nella stessa zona, ieri pomeriggio è caduta anche una donna di circa 50 anni, rimediando politraumi per i quali è stata ricoverata, in codice rosso e prognosi riservata, sempre al nosocomio di Udine.