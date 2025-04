Bambina nata morta a Pordenone, dall’autopsia ancora nessuna certezza

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Serviranno alcune settimane per capire se la morte della bambina partorita in casa in Provincia di Pordenone è dovuto all’assunzione di stupefacenti da parte della madre, indagata per omicidio colposo. Oggi i medici legali Antonello Cirnelli, Pantaleo Greco e Federica Marny hanno effettuato l’esame autoptico disposto dalla Procura di Pordenone sul corpicino della bambina, nata prematuramente a 8 mesi. I consulenti hanno riscontrato le conseguenze del travaglio molto difficoltoso. Tuttavia, per avere risposte esaustive sarà necessario attendere l’esame tossicologico sulla piccola, i cui risultati dovrebbero arrivare tra 60 giorni.

La tragedia risale al 16 aprile, quando la donna, di 41 anni, è entrata in travaglio, con un sospetto distacco di placenta e il suo compagno ha chiamato i sanitari. Nonostante il loro intervento, non è stato possibile salvare la bambina. Poi, dagli esami tossicologici effettuati sulla madre, è emerso che la donna aveva assunto cannabinoidi e benzodiazepine. Avvisata dall’Azienda sanitaria Friuli occidentale, la Procura di Pordenone ha aperto un fascicolo a carico della 41enne con l’ipotesi di reato di omicidio colposo. Nel procedimento, il padre è parte offesa.

Diverse le domande a cui i consulenti nominati dal pm Enrico Pezzi dovranno rispondere nelle prossime settimane. In primis se la morte è riconducibile all’assunzione di cannabinoidi e benzodiazepine, poi se effettivamente si è verificato il distacco della placenta, se sono ravvisabili responsabilità di terzi e se il decesso è avvenuto prima, durante o dopo il parto.