BUSINESS FVG
lunedì 11 Agosto 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Bambina “risucchiata” dalla griglia di filtro, paura in piscina a Grado
L’autopsia: Fabio e Danilo morti all’istante. Domani la data dei funerali
Bidoni pieni di rifiuti in mezzo alla strada: è caccia ai...
Brucia il Carso, due incendi in poche ore
Delitto di Gemona, i Ris sulla scena del crimine
Fdi Udine, “Venanzi si ricorda dei commercianti al 90′”
Supporter al seguito della Supercoppa: nessun timore ai Rizzi
Allontanato dalla zona rossa, minaccia baristi e clienti: arrestato
SuperCoppa, Udine pronta alla festa, Venanzi: restrizioni necessarie
1 agosto da record per Autostrade Alto Adriatico: 213mila transiti in...
Bambina "risucchiata" dalla griglia di filtro, paura in piscina a Grado

Attimi di paura, questa mattina, al campeggio Punta Spin di Grado. Una bambina di sei anni, di Trieste in vacanza con la famiglia, per cause in corso di accertamento, è stata risucchiata dalla griglia di filtro di una piscina. E’ rimasta, fortunatamente per poco tempo, sott’acqua ad un metro di profondità.
Tempestivo l’intervento del personale in servizio nel camping così come quello dei familiari, così com’è stata immediata l’attivazione, da parte del personale della Sores, della macchina dei soccorsi. La piccola, trovata cianotica, una volta riportata in superficie ed aver ricevuto le prime cure, è stata elitrasportata, vigile e cosciente, all’ospedale di Udine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Grado che stanno stanno verificando le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità. La piscina è stata posta sotto sequestro

