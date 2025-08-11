Bambina “risucchiata” dalla griglia di filtro, paura in piscina a Grado

Attimi di paura, questa mattina, al campeggio Punta Spin di Grado. Una bambina di sei anni, di Trieste in vacanza con la famiglia, per cause in corso di accertamento, è stata risucchiata dalla griglia di filtro di una piscina. E’ rimasta, fortunatamente per poco tempo, sott’acqua ad un metro di profondità.

Tempestivo l’intervento del personale in servizio nel camping così come quello dei familiari, così com’è stata immediata l’attivazione, da parte del personale della Sores, della macchina dei soccorsi. La piccola, trovata cianotica, una volta riportata in superficie ed aver ricevuto le prime cure, è stata elitrasportata, vigile e cosciente, all’ospedale di Udine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Grado che stanno stanno verificando le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità. La piscina è stata posta sotto sequestro