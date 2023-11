Bambini farfalla, da Gorizia l’appello della piccola Rebecca al ministro Urso

GUARDA IL VIDEO. “Lo Stato non ci abbandoni proprio ora”. E’ l’appello che lanciano i genitori di Rebecca, la bambina goriziana affetta da Epidermolisi Bollosa: serve un’autorizzazione da parte del Ministero per le imprese e il Made in Italy entro il 30 novembre per non far svanire le speranze di una cura.

Un appello al ministro per le imprese e il Made in Italy Adolfo Urso per evitare che anni di speranze vadano in fumo. E’ quello che lanciano i genitori dei bambini farfalla italiani per chiedere che il Ministero dia l’autorizzazione necessaria entro fine novembre alla cessione del 100% delle quote di Holostem, azienda che sta svolgendo ricerche su terapie avanzate, ad Enea Tech Biomedical, la fondazione di diritto privato vigilata proprio dall’ente guidato dal ministro Urso. Se nulla si muoverà entro la fine di questo mese, infatti, la conseguenza sarebbe la liquidazione della società, la sospensione delle attività e di rimando la fine di ogni prospettiva per chi spera in una cura. Tra i promotori della campagna di sensibilizzazione ci sono anche i goriziani Simona e Alessandro, mamma e papà di Rebecca, bambina affetta da una malattia genetica molto rara, l’Epidermolisi Bollosa. Il rischio concreto è quello di trovarsi abbandonati dallo Stato proprio ad un passo dal traguardo.