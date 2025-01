Bella sorpresa per tanti bambini festanti a Moggio Udinese, che nel primo pomeriggio hanno visto la Befana scendere giù dal campanile della Chiesa della Trasfigurazione. Una calata dall’alto riuscita anche grazie alla complicità dei tecnici del Soccorso Alpino e Spelologico del Friuli Venezia Giulia, che hanno assicurato le funi necessarie per la discesa in sicurezza dell’anziana dalla torre campanaria.