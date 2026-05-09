Bambino morto nel pozzo: “Nessuna manutenzione per un ventennio”

Sono state rese note le motivazioni della sentenza d’appello per la morte del tredicenne Stefano Borghes, precipitato in un pozzo nell’area del parco Coronini-Cronberg di Gorizia durante un centro estivo nel luglio 2020. Le quattro condanne per altrettanti membri del Curatorio, tra cui quella a un anno e 10 mesi al sindaco Rodolfo Ziberna nella sua veste di presidente della Fondazione che gestisce il sito, sono state infatti così motivate: “Il pozzo – scrivono i giudici – non era mai stato sottoposto ad alcuna manutenzione per almeno un ventennio. Il coperchio presentava gravissime carenze: era costituito da lamiere metalliche dello spessore di circa 7-8 decimi di millimetro, equivalente allo spessore di due fogli di carta; era sorretto da soli tre ganci a forma di S, arrugginiti e inadeguati, non fissati stabilmente alla vera del pozzo ma semplicemente appoggiati al bordo superiore”. Secondo i giudici non si è trattato, per quel che concerne il comportamento del tredicenne, di “un’azione avventata o sconsiderata, ma di un semplice appoggio, parziale, per raggiungere un oggetto collocato sul coperchio”, condotta che viene definita “assolutamente ordinaria e prevedibile”. La condanna per Ziberna è motivata perché la qualifica di presidente “non costituiva un mero titolo formale ma comportava l’esercizio di concreti poteri gestori”.