Bambino morto nel pozzo, sentenza di primo grado entro aprile

E’ alle battute finali il processo di primo grado per la morte del piccolo Stefano Borghes, caduto in un pozzo all’interno del parco Coronini di Gorizia nel luglio 2020. La sentenza è prevista entro il prossimo mese.

Il processo di primo grado a Gorizia per la morte di Stefano Borghes si concluderà entro aprile. Ad annunciarlo è stata, in chiusura dell’udienza di oggi, la giudice Cristina Arban, che ha anticipato a pm, parte civile e difese l’intenzione di accelerare nelle prossime settimane per giungere ad una conclusione dell’iter processuale in tempi brevissimi. Nella prossima udienza, programmata al Tribunale isontino per venerdì 22 marzo alle 14.30, verranno ascoltati sette testi tra cui due animatori del centro estivo nel quale il piccolo Stefano perse la vita e l’ex direttore della Fondazione Coronini, ente che gestisce il parco all’interno del quale avvenne la tragedia. Giovedì 28 marzo dalle 14 invece si terrà la seduta durante la quale dovrebbe avere inizio la discussione finale. Nell’udienza di oggi le parti si sono invece concentrate sul coperchio del pozzo all’interno del quale cadde mortalmente Stefano nonché sui sostegni dello stesso manufatto: ad essere ascoltato infatti è stato il consulente della Procura incaricato della relazione tecnica sulle condizioni della copertura. Il professionista ha evidenziato come “con ogni probabilità il ribaltamento del coperchio sia stato l’effetto della rotazione dei ganci” aggiungendo: “Il pozzo era fonte di rischio ma non l’ho trovato nella relativa documentazione”. Tutto ciò nonostante fattori di potenziali criticità come i circa 30 metri di profondità, l’assenza di parapetti di sicurezza di almeno un metro d’altezza nonché il fatto che il pozzo stesso fosse profondo e vuoto, e dunque non riempito di terra.