Banca asfalti, a Udine 26 vie da riqualificare ‘gratis’

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Probabilmente è il più grande piano asfaltature che la città abbia visto da qualche decennio”. Così l’assessore ai Lavori pubblici Ivano Marchiol descrive il maxi intervento che sta cambiando il volto di Udine. Entro la fine dell’estate saranno 51 le strade interessate dai lavori, per un totale di 17 chilometri di nuovi asfalti e un investimento di quasi 4,5 milioni di euro. Un piano partito ad aprile da via del Cotonificio e proseguito nei quartieri fino agli interventi in corso in via Martignacco, alla rotatoria del cavalcavia Pertini e in via Diaz.

“Non si recuperano decenni di mancata manutenzione in un solo anno – sottolinea Marchiol – ma abbiamo avviato un programma triennale per rendere la città più sicura”. Determinante anche la “Banca Asfalti”, un sistema di coordinamento tra Comune e gestori dei sottoservizi che consente, invece di eseguire singoli ripristini, di asfaltare intere strade. “Quest’anno – spiega l’assessore – abbiamo ottenuto 26 strade in più, per un valore di circa un milione e mezzo di euro, senza costi aggiuntivi per i cittadini”.

Tra le novità anche le nuove strisce pedonali in termoplastico, materiale più resistente che garantisce maggiore durata e sicurezza. “Utilizziamo un nuovo materiale – sottolinea Marchiol -, ovvero le strisce in termoplastico. Questo garantisce una durata delle strisce molto più lunga ovviamente a generare massima sicurezza. Anche questa è un’innovazione, un dettaglio tecnico, però importante per la nostra città”.