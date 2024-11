Banconiera si distrae, furto di denaro nella cassa di una pizzeria

Un 36enne campano è stato arrestato a Udine per una rapina impropria in un bar-pizzeria di Borgo Stazione. Approfittando di un momento di distrazione della barista, l’uomo è riuscito a sottrarre alcune banconote dalla cassa rimasta incustodita per pochi istanti. La dipendente ha tentato di fermarlo, ma nel parapiglia ha subito alcune contusioni.

L’episodio è avvenuto mercoledì scorso all’interno del locale di via Roma. In seguito alla segnalazione del furto, la Polizia Locale è intervenuta rapidamente, supportata dalla Polizia Giudiziaria. Grazie alle immagini di videosorveglianza, gli agenti hanno arrestato il 36enne per rapina impropria aggravata dalle lesioni causate alla barista. Il giorno seguente, il Tribunale di Udine ha convalidato l’arresto, ma ha disposto la liberazione dell’uomo in attesa di processo, rimandando la definizione del caso a una data successiva.