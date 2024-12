Banda arrestata dopo il colpo in Veneto, 5 restano in carcere

Restano in carcere cinque dei sei componenti della banda, arrestata a Udine nei giorni scorsi al rientro dal Veneto, dove aveva messo a segno un colpo in gioielleria di Cologna Veneta da 30mila euro. Oggi il gup di Udine ha convalidato l’arresto dei 6 uomini finiti in manette, 5 kosovari e un serbo tra i 35 e i 45 anni, e ha disposto per loro la misura cautelare in carcere. Un kosovaro è stato rimesso in libertà. Il gruppo, che aveva base a casa di uno dei kosovari regolarmente domiciliato nel capoluogo friulano e si muoveva a bordo di auto con targhe rubate in Slovenia, era sospettato di aver messo a segno alcuni colpi in Friuli. Così è stato messo sotto controllo con telecamere e gps dai carabinieri. Dopo il rientro dal Veneto, i militari hanno fatto irruzione nel covo e in un affittacamere di Remanzacco, dove è stata trovata la refurtiva. Durante l’interrogatorio, i sei si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.