venerdì 22 Agosto 2025
Banda del jammer, si cercano i proprietari della merce rubata e sequestrata

Soldi ed effetti personali sequestrati superano i 20mila euro.
GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ognuno aveva il proprio compito. Agivano come una squadra e con un modus operandi collaudato i quattro georgiani, di età compresa tra i 38 e i 47 anni, arrestati martedì dalla polizia di Udine. Sono accusati di furto aggravato in concorso nei confronti di un automobilista in sosta nell'area di servizio Arino Ovest, in provincia di Venezia. Ma potrebbero essere gli autori di numerosi altri furti commessi utilizzando un disturbatore di frequenze Jammer, dalle innocue apparenze di un hard disk portatile. Dispositivo che, nel caso specifico, avrebbero utilizzato per impedire la chiusura centralizzata di un'auto di turisti francesi.

All'area di servizio Arino Ovest, i quattro georgiani erano arrivati dopo aver tentato di aprire alcune autovetture in sosta a Gonars e Calstorta Nord.

Sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e denunciati anche per i tentativi precedenti, l'utilizzo del disturbatore di frequenza ed il reato di ricettazione, essendo stati trovati in possesso di denaro contante (1815 euro, 100 dollari americani e 1450 franchi svizzeri), due borsette di valore, 6 bracciali in oro e argento, 5 anelli, una catenina e due paia d'orecchini tutti in oro e due orologi di valore: beni il cui valore supera i 20mila euro.

La polizia sta svolgendo accertamenti per individuare le vittime dei furti e restituire loro quanto sequestrato.

