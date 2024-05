La banda dei Rolex finisce in carcere

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sette condanne dai 9 anni e sei mesi ai 2 anni e 4 mesi. Il tribunale di Trieste nelle sentenze di primo grado ha visto finire in carcere sette degli otto componenti della banda dei Rolex, il capobanda albanese, Kristjan Lumaj, risulta al momento latitante e sta valutando se costituirsi in quanto su di lui pende anche l’accusa di tentato omicidio quando sul carso triestino ha sparato colpendo al collo Fabio Galgaro. Nel dettaglio il giudice Alessio Tassan ha condannato con il rito abbreviato Letizia Alaimo a 9 anni e 6 mesi, Agron Ndoci a 8 anni, Eugenio Spina a 7 anni e 4 mesi, mentre hanno patteggiato David e Marlin Kalaj a 2 anni e 4 mesi, Klevis Lusha a 3 anni e 2 mesi e Bion Elshani a 3 anni e 2 mesi. Le indagini sono state coordinate dal Pm Lucia Baldovin e sono state eseguite dalla squadra mobile della polizia di Trieste. Le accuse, per oltre 6 rapine, variano da concorso in tentato omicidio, per Letizia Alaimo, fino a tentata rapina o concorso in rapina. Oltre alla rapina finita nel sangue sul Carso la banda aveva picchiato un uomo due volte rubandogli un rolex da 45 mila euro. Oltre a Trieste il gruppo aveva colpito a Sesana e Pavia e alcuni componenti vivevano tra Udine e la Svizzera.