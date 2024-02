Bande di giovani in città, la ricetta di Fontanini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Più impegno da parte delle strutture che accolgono i minori stranieri non accompagnati e un’azione più efficace da parte della Giunta del Comune di Udine sul tema sicurezza. E’ quanto chiede l’ex sindaco di Udine, Pietro Fontanini, dopo le violenze da parte di bande di ragazzi messe in atto lo scorso fine settimana.

Per il leader dell’opposizione di centrodestra a Palazzo D’Aronco sono le associazioni che si occupano direttamente di questi giovani a dover intervenire in maniera più importante.

Non mancano le critiche all’esecutivo comunale che, per Fontanini, dovrebbe rivedere le competenze al proprio interno per essere maggiormente incisivo in tema di sicurezza.