Bandi ad hoc Scuolabus, scoperto giro d’affari di oltre tre milioni di euro

Dall'inchiesta delle Fiamme gialle, coordinata dalle Procure di Udine e Pordenone, non è emersa nessuna corruzione da parte di dipendenti e funzionari, ma un modus operandi utilizzato quasi per semplificare le determine e snellire le procedure.

Seguendo lo ‘schema’ scoperto a Premariacco e poi confermato a Dignano, le verifiche delle Fiamme gialle si sono estese via via in tutto il Friuli, fino a coinvolgere 6 Comuni del Goriziano e in 3 della provincia di Belluno.

Tutti i 24 mezzi gialli erano stati offerti alle 24 amministrazioni dal solerte agente della concessionaria Stefanelli.

Nel filone friulano risultano indagati 18 funzionari per turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Tra i procedimenti già definiti dal Tribunale di Udine, l’agente di commercio di Pianiga (Ve) è stato condannato, così come due funzionari del Comune di Dignano e Arta Terme. L’ex primo cittadino di Premariacco e un altro dipendente pubblico, invece, hanno patteggiato.