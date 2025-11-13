Bandi regionali sulla casa, “patto” tra Banca 360 e Uppi

Un accordo tra Banca 360 e Uppi per promuovere interventi di recupero, riqualificazione e riuso delle abitazioni, con particolare attenzione ai territori montani e alle categorie più vulnerabili. Grazie a questa convenzione, siglata oggi nella sede pordenonese dell’istituto di credito, gli associati dell’Unione piccoli proprietari immobiliari potranno usufruire di prodotti finanziari agevolati messi a disposizione dalla banca per coprire le spese iniziali necessarie alla partecipazione ai bandi regionali e alla realizzazione degli interventi.