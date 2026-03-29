Bandiera di tulipani e giacinti celebra il Friuli

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un tripudio di colori e profumi ha aperto a Roveredo di Varmo la seconda edizione del “Giardino dei Tulipani nel Medio Friuli”, trasformando un campo coltivato in un simbolo di identità e amicizia. Protagonista dell’iniziativa, promossa dal coltivatore Denis Comisso insieme a Roberta Presti e ai partner olandesi Ad Smets e Sjaak Verweij, è stata la suggestiva bandiera del Friuli realizzata interamente con tulipani e giacinti, creata per rendere omaggio all’imminente Festa del Friuli. Il vessillo floreale è apparso al centro di un’area che ospita circa 40mila bulbi. L’evento ha visto la partecipazione, tra gli altri, del presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, del presidente dell’Arlef Eros Cisilino e del sindaco di Varmo Fausto Prampero, che hanno preso parte al momento simbolico dell’innalzamento della bandiera.

La Fieste de Patrie quest’anno coincide infatti con il cinquantesimo anniversario del terremoto del 1976, richiamando la memoria e la capacità di rinascita del popolo friulano.

«Oggi – ha commentato il vicegovernatore Mario Anzil – celebriamo l’amicizia tra il Friuli e l’Olanda attraverso i fiori che, seminati e coltivati con cura, sanno comunicare meglio delle parole e regalano alla comunità un magnifico anticipo della Festa del Friuli attraverso una bandiera realizzata proprio con i tulipani e i giacinti».