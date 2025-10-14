  • Aiello del Friuli
martedì 14 Ottobre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
CeFAP: scuola aperta 2025. A Codroipo il 18 e a Paluzza...
Viola la permanenza domiciliare, riceve una bottigliata in testa dall’ex
Bandiere della Pace e della Palestina issate su un campanile di...
Ruba bevande energetiche dal supermercato, fugge spingendo la security
Udine tra corteo, partita e preghiere, diretta di Telefriuli dalle 17.00
Il giorno di Italia-Israele, timori per corteo: via dehors e serrande...
Roberti: auspicio è che sia un corteo tranquillo
Malore, bus piomba sulle auto. L’Atap: “Autista in ottime condizioni di...
Undici imprese friulane a Mirabilia Catanzaro: oltre 100 incontri con buyer...
Esplosione a Castel d’Azzano, cordoglio della politica per i tre carabinieri...
Cronaca

Bandiere della Pace e della Palestina issate su un campanile di Udine

L'azione della notte. Il parroco prende le distanze dal gesto, non dalle motivazioni
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

La scritta 'Pace in Palestina' lato strada, verso ovest. La bandiera della Pace e della Palestina, invece, rivolte verso nord. Lo striscione e i due drappi sono apparsi questa mattina sul campanile della Chiesa di Santa Maria degli Angeli di via Baldasseria Media, molto probabilmente issati nella notte a sostegno della manifestazione pro Pal che si terrà nel pomeriggio a Udine.

Dell'azione, compiuta molto probabilmente utilizzando una scala alta almeno 11 metri, non ne sapeva nulla il parroco di riferimento, don Pietro Giassi. "Prendo le distanze dal gesto perché qualcuno senza il nostro permesso ha posizionato le bandiere, ma certamente siamo favorevoli alla pace in Palestina come in ogni altra parte del mondo", ha riferito a Telefriuli il parroco che amministra a Udine la Parrocchia del Cristo e San Pio X.

