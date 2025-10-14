Bandiere della Pace e della Palestina issate su un campanile di Udine

La scritta ‘Pace in Palestina’ lato strada, verso ovest. La bandiera della Pace e della Palestina, invece, rivolte verso nord. Lo striscione e i due drappi sono apparsi questa mattina sul campanile della Chiesa di Santa Maria degli Angeli di via Baldasseria Media, molto probabilmente issati nella notte a sostegno della manifestazione pro Pal che si terrà nel pomeriggio a Udine.

Dell’azione, compiuta molto probabilmente utilizzando una scala alta almeno 11 metri, non ne sapeva nulla il parroco di riferimento, don Pietro Giassi. “Prendo le distanze dal gesto perché qualcuno senza il nostro permesso ha posizionato le bandiere, ma certamente siamo favorevoli alla pace in Palestina come in ogni altra parte del mondo”, ha riferito a Telefriuli il parroco che amministra a Udine la Parrocchia del Cristo e San Pio X.