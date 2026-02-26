Bando Borghi, Gorizia tra le 21 città-modello in Italia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un confronto necessario per attuare i progetti del Bando Borghi a livello nazionale con i 21 Comuni capaci di ottenere un apposito finanziamento dal Pnrr. E’ quello in corso tra oggi e domani al Conference Center di Gorizia. Protagoniste le realtà beneficiarie della misura “Attrattività dei Borghi – Linea A”: tra queste, anche il capoluogo isontino grazie al progetto “Mille anni di storia al centro dell’Europa: Borgo Castello crocevia di popoli e culture”.
Presente all’iniziativa anche l’assessore regionale alla Cultura Mario Anzil.
La tavola rotonda goriziana si inserisce all’interno del calendario nazionale sull’innovazione culturale di Artlab, inaugurato a inizio febbraio a Bologna e che si concluderà il 26 e 27 novembre a Matera.