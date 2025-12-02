Bando commercio a Udine, Fratelli d’Italia denuncia l’esclusione di 5 quartieri

Cinque quartieri periferici di Udine sono stati esclusi dal nuovo bando per il rilancio del commercio del capoluogo friulano. La critica arriva da Fratelli d’Italia che evidenzia come la misura escluda deliberatamente Paderno, Chiavris, Paparotti, Baldasseria e Cussignacco. Il capogruppo in Consiglio comunale Luca Onori Vidoni e la segretaria Ester Soramel sottolineano che, a differenza di quanto comunicato dal Comune, i fondi non saranno “principalmente” destinati a determinati rioni, ma esclusivamente a Godia-Beivars, Di Giusto, Laipacco, San Domenico–Villaggio del Sole, San Rocco, San Paolo e Sant’Osvaldo.

Secondo FdI, si tratta di una scelta politica che rischia di aumentare le disuguaglianze tra quartieri, penalizzando gli imprenditori di zone altrettanto bisognose di sostegno per nuove aperture, passaggi generazionali e rinnovamento delle attività. “Il principio di pari opportunità deve valere ovunque – affermano Onori Vidoni e Soramel – e non lasciare alcune aree fuori dal bando significa contraddire le dichiarazioni della maggioranza sul non lasciare indietro nessuno”. Fratelli d’Italia annuncia la presentazione di un’interrogazione al vicesindaco Venanzi per chiedere chiarimenti sulle motivazioni di questa esclusione.