Nuovo bando di gara per il Contarena di Udine: canone dimezzato per il primo anno

Il Comune di Udine ha pubblicato il nuovo bando per la gestione del Caffè Contarena che avrà una durata di 9 anni.

Dopo il primo tentativo, naufragato in quanto l’unica proposta arrivata alla Commissione non era stata ritenuta sufficiente a garantire un elevato standard di qualità, Palazzo d’Aronco ha apposto alcune modifiche per rendere la storica caffetteria più appetibile.

Tra le novità principali, il nuovo bando introduce una maggiore flessibilità per quanto riguarda l’orario di apertura, con un totale di 72 ore di apertura settimanali, anziché le 14 giornaliere previste nel precedente annuncio.

L’attività potrà chiudere al massimo 15 giorni l’anno. Gli operatori economici, inoltre, potranno partecipare in forma “associata”, ma dovranno comunque riuscire a fornire un servizio di bar-caffetteria, enoteca con pranzi veloci di alta qualità. Sarò infatti valutato anche il servizio che verrà offerto alla clientela. Starà poi ad ogni imprenditore ampliare la propria proposta con servizi ulteriori, di ristorazione o di intrattenimento musicale.

Il canone mensile a base di gara è di 4.845 euro, ma prevede un meccanismo a canoni crescenti, che prevede l’abbattimento di metà affitto durante il primo anno, il pagamento del 70% per il secondo anno e del 90% il terzo anno.