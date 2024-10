Nuovo Bando a Udine da 15 milioni per l’accoglienza di 185 minori stranieri non accompagnati

Il Comune di Udine ha stanziato quasi 15 milioni di euro per migliorare l’accoglienza e l’integrazione dei minori stranieri non accompagnati presenti in città, con un bando che prevede la gestione di 185 minori per i prossimi due anni e la possibilità di un terzo anno con ulteriori 8 milioni.

L’obiettivo è offrire un’educazione personalizzata, supporto linguistico e corsi di formazione professionale per favorire la loro integrazione. Il progetto include anche mediazione linguistica, corsi di alfabetizzazione, educazione civica e formazione sulla sicurezza. Attualmente, Udine ospita oltre 150 minori stranieri, rappresentando una delle province italiane con il maggior numero di minori accolti.

Il nuovo bando, aperto fino all’11 novembre, riflette sia l’aumento dei costi di gestione dei servizi, sia la maggiore compartecipazione economica da parte delle Prefetture. La pubblicazione dell’attuale bando di concorso sostituisce i precedenti tre affidamenti per la gestione del servizio, l’ultimo scaduto lo scorso 30 settembre.

Cosa prevede il progetto:

Oltre all’apprendimento della lingua italiana, il progetto includerà una mediazione linguistica nella lingua madre del minore, facilitando la comunicazione con gli operatori sociali e sanitari. L’obiettivo è creare per ogni minore un progetto educativo individualizzato, elaborato in collaborazione con l’assistente sociale che tenga conto della sua storia personale, delle sue capacità e delle sue aspirazioni future. Il bando prevede poi l’inserimento in corsi di alfabetizzazione, l’assolvimento dell’obbligo scolastico e l’accesso a percorsi di formazione professionale, al fine di garantire ai minori le competenze necessarie per un futuro autonomo e indipendente. La formazione comprende anche moduli formativi sulla sicurezza domestica, stradale e sui luoghi di lavoro, nonché percorsi educativi sull’affettività, l’educazione civica e la legalità. Il progetto promuove infine l’apprendimento della lingua inglese e di competenze informatiche, utilizzando metodologie ad hoc per rendere l’apprendimento più efficace.