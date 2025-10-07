Bar Commercio, nuova stretta: locale chiuso dal questore per due mesi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Nuova stretta per il Bar Commercio di via Santa Caterina a Pordenone. Il questore, Giuseppe Solimene, ne ha disposto la chiusura per 60 giorni. Questa mattina l’intervento della polizia, che ha fatto abbassare le serrande alla titolare, non è passato inosservato a quanti – è il caso di dirlo – da tempo invocavano una maggiore sicurezza nell’area.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’aggressione di un’ausiliaria della sosta che, due sabati fa, era stata strattonata ed offesa da due avventori del locale apparsi visibilmente alterati.

Il questore Solimene non ha usato mezzi termini nel commentare, oggi, la sospensione della licenza del bar: “Negli ultimi mesi era stata constatata all’interno del locale una preoccupante presenza di persone pregiudicate, anche in stato di alterazione alcolica, che aveva dato luogo ad episodi di violenza”. Come a dire: “E’ un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica”.

E’ la quarta volta che il Bar Commercio di via Santa Caterina, nel cuore della città, viene chiuso. Analoghi provvedimenti erano stati presi nel 2018, nel 2021 e l’anno scorso.