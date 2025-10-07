  • Aiello del Friuli
  L'incrocio dei trapianti, storia d'amore e sanità
martedì 7 Ottobre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Bar Commercio, nuova stretta: locale chiuso dal questore per due mesi
Province in Fvg, terzo giro alla Camera. Il ministro Calderoli: “Avanti...
Ladri “svuotano” la Conad, ritrovata l’auto usata per commettere numerosi furti
Nella foto profilo c’è il (vero) comandante dei carabinieri, operaio truffato
De Toni su Italia-Israele:“Niente stadio né cortei, sarò alla veglia per...
Anziane borseggiate a Codroipo: quattro casi in poche ore
Il ct Gattuso su Italia-Israele: “Non si respira una bella aria”
Premio NuovaPA FVG 2025: Sacile, Trieste e il Torre protagonisti dell’innovazione
Turno infrasettimanale per la Ueb, al PalaPerusini arriva Rieti
Gorizia, fermato 28enne sottoposto a mandato d’arresto europeo per truffa
Cronaca

Bar Commercio, nuova stretta: locale chiuso dal questore per due mesi

Il questore: "E' un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica".
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Nuova stretta per il Bar Commercio di via Santa Caterina a Pordenone. Il questore, Giuseppe Solimene, ne ha disposto la chiusura per 60 giorni. Questa mattina l’intervento della polizia, che ha fatto abbassare le serrande alla titolare, non è passato inosservato a quanti – è il caso di dirlo – da tempo invocavano una maggiore sicurezza nell’area.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’aggressione di un’ausiliaria della sosta che, due sabati fa, era stata strattonata ed offesa da due avventori del locale apparsi visibilmente alterati.

Il questore Solimene non ha usato mezzi termini nel commentare, oggi, la sospensione della licenza del bar: “Negli ultimi mesi era stata constatata all’interno del locale una preoccupante presenza di persone pregiudicate, anche in stato di alterazione alcolica, che aveva dato luogo ad episodi di violenza”. Come a dire: “E’ un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica”.

E’ la quarta volta che il Bar Commercio di via Santa Caterina, nel cuore della città, viene chiuso. Analoghi provvedimenti erano stati presi nel 2018, nel 2021 e l’anno scorso.

